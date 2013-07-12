Автошпионы сфотографировали будущий лимузин Путина

Опубликованы первые фото топового лимузина линейки S-Class от Mercedes: Mercedes-Benz S-Class Pullman. На бронированной версии S-Guard Pullman ездит Владимир Путин

Если приверженность немецкой марке у Путина сохранится, то на фото - будущий лимузин президента России. В продажу гражданская, небронированная, версия поступит в мае 2014 года

Автомобиль будет длиннее и шикарнее нынешней модели Pullman, так как новинке предстоит заменить еще и люксовую марку Maybach.

Новое семейство S-Class было представлено в мае нынешнего года, но пока лишь в двух версиях: "обычной" длиной 5116 мм и длиннобазной - 5246 мм. "Пульман" будет еще более монументальным и шикарным. Worldcarfans полагает, что он прибавит от 15 до 30 сантиметров длины по сравнению со стандартной моделью, пишет Worldcarfans.

Вся добавленная площадь достанется задним пассажирам: на шпионских фото хорошо видно, что у прототипа больше и задние двери, и средние стойки. Колесная база стандартной версии - 3035 мм, а у "Пульмана" она может достигать 3515 мм. Автомобиль целиком будет лишь слегка недотягивать до шести метров в длину.

Под капотом S-Class Pullman будет мощнейший среди предлагаемых для S-Class двигатель - твинтурбо V12, выдающий около 600 л.с. Позднее, как ожидается, будет предложена и гибридная версия.

Стоит отметить, что будущий президентский лимузин разрабатывают и в России в рамках проекта кортеж. Но проект "ЗиЛа" Путину не понравился, и его отправили на доработку.

Фото: Worldcarfans