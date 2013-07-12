В ответ на посмертный суд США расширят список Магнитского

Госдепартамент США заявил о возможности расширения списка Магнитского в ответ на посмертный суд по делу юриста, умершего в СИЗО в 2009 году.

Об этом заявила представитель Госдепа Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

Вопрос о возможности дополнительных санкций поднял сенатор-республиканец Джон Маккейн, который резко раскритиковал вынесенный накануне приговор по делу Магнитского: впервые суд над мертвым человеком признал Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов и прекратил в отношении него дело в связи со смертью.

За то же преступление его начальник был приговорен заочно к 9 годам лишения свободы.

Вердикт вызвал мощный общественный резонанс. Приговор Тверского суда настолько возмутил Джона Маккейна, что сенатор призвал США расширить "список Магнитского" и сделать так, чтобы "боль почувствовали еще больше россиян".

На заседании в сенате политик заметил, что реакция США на этот приговор была слишком сдержанной.

"Разве это не возмутительно, что человека, который, как мы знаем, был замучен до смерти властями России, признали виновным?", - заявил Маккейн.

Ранее представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила: "Мы разочарованы беспрецедентным посмертным приговором в отношении Сергея Магнитского. Суд дискредитировал все попытки добиться справедливости по его делу".

Виктория Нуланд согласилась с оценкой приговора Маккейном. "Это пародия на справедливость, когда энергия уходит на осуждение умершего человека вместо того, чтобы искать виновных в его убийстве", - заявила она на заседании сената.

Нуланд заверила, что Госдепартамент уже изучает возможность расширения "списка Магнитского", включающего, в частности, главу МВД РФ Владимира Колокольцева и министра юстиции Александра Коновалова.

В России подобные планы восприняли с обидой и заявили, что воспринимают попытки расширить "список Магнитского" как "попытку пнуть Россию".

"Я думаю, он будет расширяться, я не исключаю, что Государственный департамент может принять такое решение, что будет вызывать ответную реакцию, естественно, российской стороны", - сказал депутат Госдумы, политолог Вячеслав Никонов.

Напомним, список Магнитского – это санкции американского правительства, которые предусматривают запрет на въезд и замораживание зарубежных счетов российских чиновников, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского.