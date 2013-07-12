Бывший ЦРУшник Сноуден попросил политубежище в России

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден на встрече с правозащитниками в аэропорту Шереметьево объявил о решении попросить временное политическое убежище в России.

Об этом сообщила одна из участниц встречи, пишет РИА Новости

"Он (Сноуден) сделал заявление, будет просить убежище в России", — сказала собеседница агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уже прокомментировал просьбу Сноудена.

По его словам, Кремль будет исходить из необходимости подтверждения обращения экс-сотрудника американских спецслужб за политубежищем и его отказа от деятельности в ущерб США.

Журналистка New York Times Эллен Барри со ссылкой на правозащитницу Марину Локшину, принимавшую участие во встрече в "Шереметьево", написала в своем Twitter, что Сноуден пообещал не вредить Соединенным Штатам.

"Я в состоянии принять лишь предложение России из-за невозможности выезда Я не буду предпринимать или планировать действий, наносящих ущерб США. Я желаю США добра", — процитировала Сноудена журналистка.

Позднее эту информацию подтвердил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

"Ему были заданы различные политические вопросы. Он заявил, что знает об условиях Путина. Он сказал, что знает и согласен, и сказал, что он считает себя патриотом свое страны. На вопрос — является ли Россия его серьезным выбором — он сказал, что у него нет пока другого выбора, поскольку он находится здесь", — сказал Никонов после встречи со Сноуденом.

Фото- и видеосъемка во время встречи со Сноуденом запрещена, однако британская газета Guardian опубликовала первое фото с пресс-конференции. Помимо Сноудена на фотографии присутствует представительница Wikileaks Сара Харрисон.

Письмо сноудена написано на английском языке и пришло с его электронного адреса. Текст письма разместила на своей странице в соцсети Facebook представитель правозащитной организации Human Rights Watch в Москве Татьяна Локшина.

"Мне чрезвычайно повезло, что храбрые страны мира поддержали меня и согласились предоставить убежище. Я благодарю эти страны и надеюсь в будущем посетить их и лично поблагодарить народы и их лидеров. Они добились уважения в мире, отстаивая свои принципы, не боясь запугивания", — пишет Сноуден. "Я приглашаю организации по правам человека и других уважаемых людей присоединиться ко мне 12 июля в 17.00 в аэропорту "Шереметьево" в Москве для краткого сообщения и обсуждения моих последующих шагов в ситуации, в которой я оказался. Я благодарю Вас за сотрудничество и поддержку. С уважением, Эдвард Джозеф Сноуден", — говорится в письме.

Напомним, с 23 июня бывший ЦРУшник находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда прилетел из Гонконга. Выйти или улететь оттуда он не может, поскольку американское правительство аннулировало его паспорт.

видео:Первый канал; Вести.ру