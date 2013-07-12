Во Франции сошел с рельсов поезд, погибли 8 человек

Местные СМИ пишут о много численных жертвах
В пятницу, 12 июля, во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд. Жертвами крушения стали как минимум 8 человек.
Об этом со ссылкой газету Parisien сообщает РИА Новости.
Жертвами крушения пассажирского поезда в департаменте Эсон во Франции стали по меньшей мере восемь человек.
Ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на представителей местных властей сообщил о многочисленных жертвах.
На место аварии прибыли спасательные службы. Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее "Главред" сообщал, что на днях в Канаде сошел с рельсов и взорвался эшелон с сырой нефтью. Погибли пять человек, еще 40 пропали без вести.
Фото: leparisien.fr