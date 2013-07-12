Опубликованы новые фото крушения поезда, во Франции, где погибли 7 человек

В сети появились новые фотографии с места крушения поезда во Франции, где погибли 7 человек.

Трагедия произошла в пятницу, 12 июля, вечером в департаменте Эсон во Франции, когда четыре последних вагона из поезда, следовавшего из Парижа в Лимож и перевозившего 350 пассажиров, сошли с рельсов, сообщает Le Parisien.

По уточненным данным, погибли 7 человек, состояние еще 10-ти является критическим, кроме того, пострадали около 60 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что по первоначальным данным, погибли 8 человек, хотя французские СМИ писали о многочисленных жертвах.

Фото: leparisien.fr