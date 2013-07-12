Из-за Сноудена Обама будет звонить Путину

После того так как бывший ЦРУшник Сноуден попросил политубежище в России, стало известно, что президент США Барак Обама планирует в пятницу вечером позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает РИА Новости.

"Сегодня у президента запланирован звонок российскому лидеру Владимиру Путину", — сказал Карни.

Представитель Белого дома сделал такое заявление, отвечая на вопрос о контактах с российскими властями по делу Сноудена, однако не уточнил, какие именно темы планируются к обсуждению.

Ранее "Главред" сообщал, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден дал пресс-конференцию для российских правозащитников и журналистов в аэропорту "Шереметьево". Он объявил о своих дальнейших планах и попросил политубежище в России.