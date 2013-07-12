Стали известны подробности крушения поезда во Франции, где погибли люди

Крушение поезда во Франции (ФОТО), сошедшего с рельсов в 50 км от Парижа, во время которого погибли 7 человек, стало обрастать подробностями.

Глава МВД Франции Мануэль Вальс заявил, что "число пострадавших подсчитывается. На настоящий момент есть информация о семи погибших и десятках раненых", сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, поезд врезался в платформу, повредив навес и ограждения на ней. Одна из частей состава опрокинулась на бок. По данным телеканала BFMTV, на момент крушения в поезде находилось 350 человек. Пострадавших госпитализируют в парижские больницы.

На место аварии прибыли спасательные службы. Вместе со спасателями на месте катастрофы работают около 50 полицейских. На место аварии выехал министр транспорта Франции Фредерик Кювилье.

Железнодорожное сообщение между Аустерлицким вокзалом и местом крушения поезда частично нарушено.

Ранее "Главред" сообщал, что поезд выполнял рейс Париж – Льеж, однако у него сошли с рельсов три последних вагона.