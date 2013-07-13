Дочь президента Узбекистана лишили дипломатического иммунитета

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару лишили дипломатического иммунитета после скандала с обысками ее недвижимости во Франции.

Каримова несколько лет представляла Ташкент в швейцарских международных организациях, сообщает bbc.

Помощник дипломата Алишер Эргашев в настоящий момент проходит по швейцарскому делу об отмывании денег, а также по другом делу о подкупе должностных лиц в Швеции.

По данным шведского национального антикоррупционного подразделения, члены правящей элиты Узбекистана могли извлечь ряд выгод от запланированной сделки с телекоммуникационной компанией TeliaSonera.

Ранее "Главред" сообщал, что светская жизнь дочерей Каримова привлекает внимание общественности. Так, младшая дочь Лола Каримова-Тилляева приобрела виллу Le Palais в Беверли-Хиллз. Ав 2010 году сообщалось, что она купила за 43 млн швейцарских франков (около 41 млн долл. США) резиденцию под Женевой. А ее старшая сестра Гульнара, которая в то время была послом республики в Испании, владела особняком в Швейцарии за 18 млн долларов.