В Китае оползень уничтожил деревню, погибли 26 человек, 120 пропали без вести

Трагедия произошла на юго-западе страны в провинции Сычуань
Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА "Новости.
Оползень сошел утром 10 июля в деревне Саньси в городском районе Дуцзянъянь. Стихия разрушила 11 домов. Общая площадь района бедствия составила около двух квадратных километров.
Аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают более тысячи спасателей. По оценкам экспертов, объем грязекаменной массы, сошедшей на деревню, составляет около 1,5 млн кубических метров.
Неоднократно менявшиеся данные о количестве погибших и пропавших без вести в результате бедствия объясняются тем, что в деревне во время происшествия находилось много приезжих, точное количество которых пока не установлено. Как пояснили местные власти, в последнее десятилетие около четверти жителей деревни Саньси, отличающейся красивой природой, превратили свои дома в небольшие семейные гостиницы, предоставляющие услуги для туристов. В среднем в каждой из такой гостиниц может проживать около 40 постояльцев, но пока нельзя сказать, сколько человек находилось в 11 разрушенных оползнем домах.
Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2013-го в Китае оползень уничтожил золотой прииск: погибли 83 человека. На территорию протяженностью 3 км обрушилось 2 млн кубических метров грязевого потока, камней и обломков горных пород.
Фото: news.cn