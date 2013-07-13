В Китае оползень уничтожил деревню, погибли 26 человек, 120 пропали без вести

В китайской провинции Сычуань сошел оползень, жертвами которого стали 26 человек. Еще 123 человека числятся пропавшими без вести.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА "Новости.

Оползень сошел утром 10 июля в деревне Саньси в городском районе Дуцзянъянь. Стихия разрушила 11 домов. Общая площадь района бедствия составила около двух квадратных километров.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают более тысячи спасателей. По оценкам экспертов, объем грязекаменной массы, сошедшей на деревню, составляет около 1,5 млн кубических метров.

Неоднократно менявшиеся данные о количестве погибших и пропавших без вести в результате бедствия объясняются тем, что в деревне во время происшествия находилось много приезжих, точное количество которых пока не установлено. Как пояснили местные власти, в последнее десятилетие около четверти жителей деревни Саньси, отличающейся красивой природой, превратили свои дома в небольшие семейные гостиницы, предоставляющие услуги для туристов. В среднем в каждой из такой гостиниц может проживать около 40 постояльцев, но пока нельзя сказать, сколько человек находилось в 11 разрушенных оползнем домах.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2013-го в Китае оползень уничтожил золотой прииск: погибли 83 человека. На территорию протяженностью 3 км обрушилось 2 млн кубических метров грязевого потока, камней и обломков горных пород.

Фото: news.cn