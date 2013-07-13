Число жертв крушения Boeing 777 в Сан-Франциско возросло

В центральной больнице Сан-Франциско скончалась девочка, которая стала третьей жертвой крушения авиалайнера Boeing 777.

Имя и возраст девочки, находившейся в критическом состоянии с прошлой субботы, не сообщается по просьбе ее родителей, сообщает радио "Свобода".

Напомним, что самолет южно-корейского авиакомпании Asiana Airlines, совершавшего 6 июля рейс из Сеула в Сан-Франциско. Самолет ударился о землю при посадке, развалился и загорелся. Тела двух пассажирок-школьниц из Китая были найдены рядом с обломками самолета.

В пятницу американские власти подтвердили сообщение о том, что пожарная машина, из тех, что участвовали в тушении пожара на самолете, наехала на одну из погибших. Водитель не заметил девочку, которая лежала на земле под слоем пожарной пены. Пока не известно, получила она травмы во время крушения или под колесами машины.

Продолжается расследование причин аварии. Известно, что пилоты самолета, один из которых был стажером, слишком поздно осознали, что авиалайнер потерял скорость и высоту при заходе на посадку. Пока не обнаружено никаких проблем в работе двигателей, компьютеров и других систем самолета.

Напомним, предварительное расследование показало, что на посадке самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы, задел защитную стену и у него отвалился хвост.