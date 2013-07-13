Обама поговорил с Путиным о судьбе Сноудена

После того как экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден собрал пресс-конференцию и встретился с правозащитниками и журналистами, президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы безопасности и ситуацию беглого ЦРУшника.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс-Украина".

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов РФ и США. Путин и Обама обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и тематике, связанной с безопасностью. Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг Сноудена", - сказал Песков.

Ранее Сноуден сделал заявление, опубликованное на сайте Wikileaks, в котором просил оказать помощь… "в запросе убежища в России до тех пор, пока эти страны (Латинской Америки - ИФ) проведут все необходимые законом процедуры и у меня будут законные основания, чтобы уехать".

Ранее "Главред" сообщал, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден дал пресс-конференцию для российских правозащитников и журналистов в аэропорту "Шереметьево". Он объявил о своих дальнейших планах и попросил политубежище в России.

Фото: whitehouse.gov