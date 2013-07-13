Жуткая авария в Москве: неуправляемый грузовик протаранил автобус, 18 погибших

18 человек стали жертвами аварии в новой Москве.

Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Среди погибших — один ребенок. Пострадали около 55 человек, пишет РИА Новости.

Рейсовый автобус, попавший в ДТП, разорвало на две части после столкновения с КАМАЗом.

Автобус ехал из Подольска в Жохово. Со второстепенной дороги выехал КАМАЗ и врезался в автобус, у которого оторвало заднюю часть", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Водитель грузовика, предположительно ставший виновником ДТП, остался жив и в настоящее время находится в Боткинской больнице.

Установлено, что грузовиком управлял 46-летний гражданин Армении, в течение года он шесть раз подвергался административным взысканиям за нарушения правил дорожного движения.

На видео почти сразу же после столкноваения на дороге видно человека, который стоит среди обломков. Возможно, это как раз шофер грузовка, вылетевший через лобовое стекло.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, попавший в ДТП автобус был "набит битком". "У местных жителей это очень популярный маршрут, поэтому народу в автобусе-гармошке было очень много", — сказал он.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, порядка 30 бригад скорой помощи, полиция. Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Движение автомобилей на трассе близ Подольска было перекрыто, сейчас оно частично восстановлено.

Напомним, 11 июля, на Волыни произошло жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, а еще 36 находятся в больнице. Автобус, следовавший по маршруту Луцк-Шацк столкнулся с автобусом Setra с болгарскими номерами.

фото; видео: Вести.ру