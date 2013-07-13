Исламисты направляют девушек в Сирию и Египет на "сексуальный джихад"

В Сирию и Египет, где продолжаются военный действия и демонстрации исламистов, направляют девушек на "джихад аль-никах".

Так, в Сирию они приезжают, чтобы заниматься сексом с боевиками, сражающимися против режима Башара Асада, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на итальянскую La Stampa.

В Египте, где продолжаются протесты с требованиями вернуть на пост президента страны Мухаммада Мурси, арестованного военными, ожидается официальный сигнал к началу "секс-джихада".

По словам сторонников "Братьев-мусульман", богословы должны опубликовать соответствующее религиозное постановление (фатву) в ближайшее время, сообщает сайт телеканала "Аль-Арабия".

Как стало известно, одна из женщин, поддерживающая исламистов, спросила представителей духовенства из числа "Братьев-мусульман" на странице в социальной сети Facebook, разрешен ли в настоящее время сексуальный джихад. Ответ гласил: "Не сейчас. Подождем развития событий и будем надеяться, что Бог укрепит муджахедов".

Сексуальный джихад означает, что женщины должны оказывать интимные услуги мужчинам, тем самым поощряя их продолжать борьбу.

В результате девушки возвращаются на родину, чтобы произвести на свет детей, которые никогда не узнают своих отцов и не будут считаться законнорожденными, отмечает издание.

Они убеждены, что к этому их призвала их религия, это их причастность к "священной войне". Но их дети родятся не только вне брака - им придется жить без отца, вообще без семьи, поскольку родственники отрекутся от своих дочерей и сестер, они не смогут жить с таким позором, отмечает издание.

Правозащитные организации пытаются прекратить поток девушек в Сирию, но это очень трудная борьба, в которой невозможно одержать победу. Не только потому, что семьи отказываются обсуждать эту тему, но и по причине сильнейшего психологического давления, которое имамы и проповедники-салафиты оказывают в мечетях и в организациях, где девушек убеждают в том, что их тело ничто по сравнению со "священной войной".

Напомним, в Интернете все больше распространяются фетвы иностранных мусульманских духовных лидеров, призывающих молодежь приезжать в Сирию и поддерживать повстанцев во имя борьбы с неверными.

По имеющимся данным, из одного только Туниса на "секс-джихад" выехали уже 13 молодых девушек.