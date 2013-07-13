В смертельном ДТП в Москве дети кричали, моля о помощи: опубликованы фото и видео

Дело о столкновении автобуса с "КАМАЗом" в "новой" Москве, где погибли 18 человек, передадут Следственному комитету.

Следователи Следственного комитета работают на месте происшествия совместно с сотрудниками полиции. В ближайшее время будет решен вопрос о принятии уголовного дела, возбужденного по факту этого ДТП и гибели людей, следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве", сообщает ИТАР-ТАСС.

Местные жители, услышав шум, выбежали на улицу. Они вытаскивали пострадавших из искореженного автобуса, на место уже ехали десятки карет скорой помощи, летели три вертолета МЧС. По словам очевидцев, дети кричали, моля о помощи, пишут Вести.ру.

Как сообщали российские СМИ, гражданин Республики Армения 1967 года рождения, управляя груженым щебнем "КАМАЗом", не уступил дорогу рейсовому автобусу, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение, автобус разорвало на две части.

Как выяснилось, предполагаемый виновник ДТП не имел российских прав и семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

В ближайшие дни он сможет дать первые показания. Почему нарушил правила дорожного движения — почувствовал себя плохо или не справился с управлением.

В результате аварии 15 человек погибли на месте - 10 женщин, 4 мужчин и 1 ребенок. 3 пострадавших позднее скончались в больнице. 24 человека получили травм различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения, добавили в СК.

По словам замруководителя Департамента здравоохранения Москвы Николайя Плавунова, общее число пострадавших составляет 61 человек и оно, возможно, возрастет.

Сейчас около места трагедии развернуты специальные палатки, в которых родственники погибших проводят опознание. По данным правоохранительных органов, уже опознаны более 10 тел.

Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей.

Понедельник, 15 июля, станет в Москве днем траура по жертвам этого страшного ДТП.

фото; видео: Вести.ру; Первый канал