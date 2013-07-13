Протесты в Турции вспыхнули с новой силой: полиция вновь применила газ и водометы

13 июля, стамбульская полиция снова применили силу для разгона демонстрантов, собравшихся в центре города у парка Гези.

Сотни демонстрантов пришли в центр города, чтобы выразить несогласие с политикой властей Турции. Ключевым поводом для мероприятия стало правительственное решение принять закон, который бы лишил ассоциацию инженеров и архитекторов права утверждать постановления, касающиеся городской перепланировки, пишет РИА Новости.

Для разгона собравшихся полиция использовала водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом. О задержании активистов пока не сообщается.

Как известно, акции протеста начались в Стамбуле в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана.

Жертвами беспорядков стали пять человек, количество пострадавших достигло 5 тысяч. Власти Стамбула и Анкары запретили проводить демонстрации в центрах этих городах.

фото: russian.rt.com