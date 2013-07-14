"Братья-мусульмане" пообещали любой ценой вернуть Мурси к власти

В Египте движение "Братья-мусульмане" пообещали любой ценой вернуть к власти свергнутого президента Мухаммеда Мурси.

Об этом заявили лидеры движения, передают "Вести.ru" .

Также "Братья-мусульмане" заверили, что соберут миллионные демонстрации в Каире и Александрии, если прокуратура заведет дело на экс-главу Египта.

Тем временем, египетская прокуратура начала проверку жалоб, поступивших на Мухаммеда Мурси: смещенного президента обвиняют в шпионаже, подстрекательстве к убийствам демонстрантов и разрушении экономики страны.

При этом неизвестно, кто именно пожаловался на бывшего главу государства и распространил такие сведения.

Отметим, что сейчас временный премьер-министр Египта Хазем аль-Баблауи завершает формирование нового правительства. Как ожидается, оно приступит к работе уже во вторник, 16 июля.

Напомним, как сообщал "Главред", Мурси был отстранен от власти военными 4 июля - после массовых демонстраций с требованием его отставки египетский президент был арестован.

Также были задержаны лидеры "Братьев-мусульман", однако верховный наставник Мухаммед Бадиа остается на свободе.

Видео: "Вести.ru"