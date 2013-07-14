В Турции произошли столкновения демонстрантов с полицией

В крупнейших городах Турции – Стамбуле, Анкаре, Хатае и других – в ночь на 14 июля произошли масштабные столкновения демонстрантов с полицией.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Полиция разогнала демонстрантов с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

В Стамбуле около тысячи протестующих пытались выйти на площадь Таксим, однако были остановлены в районе бульвара Истикляль.

На подходах к площади Таксим демонстрантов и журналистов, которые их сопровождали, атаковали люди с деревянными дубинками в руках. Как предположили митингующие, на них напали сторонники премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.

По оценкам блогеров, в Анкаре около 100 человек получили ранения в результате действий полиции в парке Кюгюль.

Основные действия в турецкой столице разворачивались на проспекте Кеннеди и улице Дикмен. Около тысячи протестующих выстроили там баррикады из строительного мусора, однако после полуночи они были разрушены полицейской техникой.

"Полиция, которая существует на наши же налоги, на этот же народ и нападает, причем гранаты кидает не в воздух, а в людей, на поражение. Это немыслимо. Хочется думать, что среди полицейских есть хорошие люди, но с каждой их неоправданно жесткой атакой на нас в это верится все меньше", — заявил один из участников протестной акции в Анкаре.

По некоторым данным, очередной виток активности протестов связан с тем, что полиция начала аресты организаторов оппозиционных акций.

Напомним, что выступления против правительства Эрдогана начались в Турции в конце мая 2013 года. Оппозиция обвиняет премьер-министра в авторитаризме и навязывании исламской идеологии.

Эрдоган назвал манифестантов "террористами, мародерами, бездельниками и пьяницами". На разгон демонстраций были брошены полицейский спецназ и жандармерия.