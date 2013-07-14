Сноуден пригрозил новым разоблачением шпионажа США

У бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в запасе есть очень большой объем данных, огласка которых может серьезно навредить США.

Об этом сообщили журналисты американского телеканала ABC News, передает РИА Новости.

"Сноуден обладает достаточным количеством информации, чтобы за одну единственную минуту нанести американскому правительству ущерб более серьезный, чем это удавалось сделать кому-либо до этого", - сообщил журналист, через которого ранее была разоблачена шпионская программа спецслужб США.

По словам журналиста, перед своим побегом Сноуден специально сохранил данные в сетевых хранилищах по всему миру.

"Американскому правительству следует ежедневно молиться, чтобы со Сноуденом ничего не случилось, в противном случае весь объем данных будет обнародован, и для США это будет хуже ночного кошмара", - добавил он.

В частности, речь идет о том, как именно работает программное обеспечение, позволяющие спецслужбам получать доступ к электронной информации граждан.