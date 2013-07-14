В Памплоне во время забега быков пострадали 23 человека

В ходе традиционного забега быков по улицам испанской Памплоны пострадали 23 человека.
Во время традиционного забега быков в испанской Памплоне ранения получили 23 человека.
Об этом сообщает Голос Америки.
Наиболее серьезные ранения получили граждане Испании и США.
Большинство же людей пострадали в давке, которая образовалась перед входом на арену для боя быков.
Забег быков традиционно проводится во время праздника Святого Фермина и стал знаменитым благодаря книге Эрнеста Хемингуэя "Фиеста".
На праздник обычно приходит много людей, что увеличивает потенциальное количество пострадавших.
Последний раз забег быков в Испании закончился трагически в 2009 году.
Видео: youtube.com/ivanodue1