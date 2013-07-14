В Северной Ирландии арестованы десятки участников столкновений с полицией

В Северной Ирландии после столкновений с полицией, которые продолжаются вторую ночь подряд, были арестованы свыше 30 человек.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В полиции также отметили, что число задержанных возрастет после анализа видеосъемки действий протестующих.

Отметим, что в ходе беспорядков в административном центре Северной Ирландии – Белфасте – протестующие забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью, камнями, осколками кирпичей и пиротехникой.

Масштабные протесты начались в пятницу вечером, а конфликт с полицией начался в тот момент, когда полиция попыталась препятствовать ежегодному шествию протестантского братства Оранжевого Ордена через определенный район города, который разделяет общину лоялистов и националистов.

Реагируя на агрессивные действия протестующих, полиция дала десять залпов пластиковыми пулями и применила водомет для разгона демонстрантов.

Более 30 полицейских и депутат британского парламента от северного Белфаста Найджел Доддс пострадали в ходе уличных волнений в городе в ночь на субботу.

Как сообщается, парламентарий должен был произнести речь на митинге, но получил удар кирпичом. В субботу он был выписан из больницы.

В полиции уточнили, что в ночь на воскресенье серьезных ранений никто из стражей порядка не получил, семерым полицейским были нанесены легкие травмы.

В район дополнительно подтянули тысячу сотрудников полиции из других частей страны.