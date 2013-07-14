Новые подробности кровавой аварии КамАЗа с автобусом под Москвой

14 июля 2013, 16:01

Стали известны новые подробности кровавого столкновения груженого КамАЗа и пассажирского автобуса под Москвой: в ДТП погиб украинец.

  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: EPA/UPG
  • Фото с места трагедии фото: EPA/UPG
  • Фото с места трагедии фото: EPA/UPG
  • Фото с места трагедии фото: EPA/UPG
  • Фото с места трагедии фото: EPA/UPG
  • Фото с места трагедииФото с места трагедии фото: EPA/UPG
  • Фото с места трагедии фото: EPA/UPG
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедииФото с места трагедии фото: Вести.ру
  • Фото с места трагедии фото: Вести.ру

Жуткая авария в подмосковном Подольске, которая произошла 13 июля, обрастает все новыми подробностями.

В частности, 14 июля стало известно, что среди погибших в ДТП - гражданин Украины. В МИД подтвердили гибель соотечественника.  

38-летний Валерий Свительский родом с Житомирщины. Он вместе с 7-летней дочкой ехал в автобусе, и когда произошла авария, он успел выбросить девочку в окно. Ребенок получил легкие травмы. Сейчас девочка уже дома.

Также источник в полиции сообщил, что среди погибших - 5-летняя девочка, которая умерла еще до приезда бригад скорой помощи. Еще трое детей были доставлены в больницы, за жизнь 3-летнего мальчика все еще борются врачи. 

Тем временем, следователь принял решение о задержании главного и единственного подозреваемого в совершении ДТП - водителя грузовика.

Он был задержан на 48 часов. Следователь оформил все необходимые документы прямо в больничной палате.

После оформления всех бумаг следователи попытались приступить к допросу, однако подозреваемый отказался давать показания.

Напомним, в субботу днем, 13 июля, груженный щебнем КамАЗ не пропустил рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Курилово, и врезался в него. Автобус с дополнительной секцией, так называемой "гармошкой", буквально развалился на две части. 

В момент аварии в нем находился 41 пассажир. По последним официальным данным, погибли 18 человек, пострадал 61. 

По словам одного из свидетелей произошедшего, "КамАЗ летел по встречной полосе по своей дороге, в это время автобус как раз выезжал с остановки, где он посадил людей. КамАЗ мог бы увернуться, но попытался разминуться с автобусом, столкнулся с ним и практически срезал его заднюю часть". 

Первоначально сообщалось, что предполагаемый виновник аварии — водитель грузовика, 46-летний гражданин Армении — погиб, однако позже стало известно, что он выжил и был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Уже установлено, что в течение года мужчину семь раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения, включая выезд на встречную полосу и обгон, езду по дороге с односторонним движением во встречном направлении, умышленное создание помех при движении, а также управление неисправным транспортным средством.

По данным пресс-службы ГУМВД по Москве, водительские права мужчина получил в Армении, а на "КамАЗе" были транзитные номера.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Для расследования уголовного дела была создана бригада из 20 следователей московской полиции.

Также стало известно, что угрозы жизни тяжело пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика, которые проходят лечение в московских больницах, нет.

"На данный момент в больницах Москвы находится 22 человека, из них 11 в тяжелом состоянии. Им проводится адекватная терапия, угрозы жизни, я надеюсь, на данный момент, нет. И 11 пострадавших — в состоянии средней тяжести. Восемь человек находится в ЦРБ Подольска. Угрозы тоже нет", — сказал заведующий отделом экстренной медицинской помощи Сергей Гуменев.

По его словам, одна из пострадавших уже выписана больницы.

Также медики отметили, что, в основном, все пострадавшие имеют политравмы: черепно-мозговые, переломы.

По словам одного из руководителей московской больницы, щебень рассыпавшийся из КАМАЗа во время ДТП, вероятно, усугубил тяжесть полученных пострадавшими травм.

"Травмы различные: начиная от ссадин и ушибов и заканчивая сотрясением головного мозга, переломами ребер и верхних конечностей, травмами органов брюшной полости и грудной клетки. Некоторые люди были сдавлены щебнем, этим обусловлены травмы грудной клетки", — сказал врач.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Пострадавшие и семьи погибших получат компенсации, в которой был застрахован автобус.

Также из бюджета Московской области выделят дополнительно миллион рублей семьям погибших (около 250 тысяч гривен), и по 500 тысяч (125 тысяч гривен) — пострадавшим.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, "первые машины скорой помощи приехали через 12 минут после случившегося. Уже через 25 минут первые пострадавшие были доставлены в подольскую больницу".

Всего, по словам министра, в спасении пострадавших было задействовано 30 машин скорой помощи, три вертолетных бригады.

"Основной контингент пострадавших поступил в больницы в течение первого часа", — отметила Скворцова.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал подготовить обращение " на федеральном и на региональном уровне, чтобы у общественного и грузового транспорта требования к перевозкам были ужесточены ".

Он также обратился к ГИБДД Подмосковья с просьбой о дополнительной инспекции наиболее опасных перекрестков Подмосковья и возможной установке там светофоров, чтобы избежать подобного рода крупных ДТП.

Понедельник, 15 июля, объявлен в Москве днем траура по жертвам аварии.

Свои соболезнования президенту России Владимиру Путину выразил и глава украинского государства Виктор Янукович.

Фото и видео: vesti.ru

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Москва ДТП авария украинец автобус грузовик
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