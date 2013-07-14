Возможный виновник кровавого ДТП под Москвой отказался давать показания

Водитель КамАЗа, который врезался в пассажирский автобус под Москвой, отказался давать показания следователям.

Об этом сообщает РИА Новости.

После его отказа допрос был перенесен на понедельник, 15 июля.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что "вероятно, причиной этого является его плохое самочувствие".

При этом ранее источники в медицинских кругах заявили, что "травмы у пострадавшего виновника аварии не настолько серьезные".

"Возможно, он просто прикрывается своим состоянием, чтобы отсрочить допрос", — добавил источник.

Напомним, как сообщал "Главред", 13 июля в подмосковном Подольске груженный щебнем КамАЗ на полном ходу протаранил пассажирский автобус, в котором находилось более 40 человек.

В результате аварии погибло 18 человек, среди них - гражданин Украины.