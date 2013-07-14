Президента Франции освистали на параде в честь взятия Бастилии

На параде в честь национального праздника Франции - дня взятия Бастилии - президента страны освистали противники однополых браков.
Во время торжественного парада, приуроченного ко дню взятия Бастилии, президента Франсуа Олланда освистали противники однополых браков.
Об этом сообщает Le Parisien.
Во время парада французский президент находился в открытой машине, и ему были хорошо слышен недовольный свист: так президента встречали противники однополых браков.
Напомним, сегодня, 14 июля, во Франции отмечают день взятия Бастилии, в честь годовщины взятия крепости-тюрьмы 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции.
Официальная программа празднования предусматривает серию балов: балы пожарных, Большой Бал, который происходит 13 июля в саду Тюильри.
14 июля проходит торжественный военный парад на Елисейских полях.
Финалом праздника, как всегда, станет большой фейерверк у Эйфелевой башни на Марсовом поле.
Напомним, закон, позволяющий однополым парам сочетаться браком и усыновлять детей, 18 мая был подписан президентом Франции социалистом Франсуа Олландом несмотря на массовые протесты.
Одна из наиболее массовых акций противников однополых браков прошла в марте в Париже, когда на улицы вышли несколько сотен тысяч демонстрантов.