Президента Франции освистали на параде в честь взятия Бастилии

Во время торжественного парада, приуроченного ко дню взятия Бастилии, президента Франсуа Олланда освистали противники однополых браков.

Об этом сообщает Le Parisien.

Во время парада французский президент находился в открытой машине, и ему были хорошо слышен недовольный свист: так президента встречали противники однополых браков.

Напомним, сегодня, 14 июля, во Франции отмечают день взятия Бастилии, в честь годовщины взятия крепости-тюрьмы 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции.

Официальная программа празднования предусматривает серию балов: балы пожарных, Большой Бал, который происходит 13 июля в саду Тюильри.

14 июля проходит торжественный военный парад на Елисейских полях.

Финалом праздника, как всегда, станет большой фейерверк у Эйфелевой башни на Марсовом поле.

Напомним, закон, позволяющий однополым парам сочетаться браком и усыновлять детей, 18 мая был подписан президентом Франции социалистом Франсуа Олландом несмотря на массовые протесты.

Одна из наиболее массовых акций противников однополых браков прошла в марте в Париже, когда на улицы вышли несколько сотен тысяч демонстрантов.