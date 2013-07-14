На Красной площади Москвы задержаны пятеро активистов гей-движения

На Красной площади Москвы 14 июля полиция задержала пятерых активистов ЛГБТ-движения.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Задержанных доставили в отделение "Китай-Город" где будут составлены протоколы о нарушении порядка проведения акции, в соответствии с которыми активистам грозят крупные штрафы.

В свою очередь, в МВД сообщили, что активистов задержали за нарушение общественного порядка.

Все задержанные участвовали в пикете против нарушений прав гомосексуалов.

Напомним, в России в конце июня — начале июля были подписаны законы, запрещающие пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и усыновление российских детей однополыми парами из-за рубежа.

Принятие обоих законов вызвало крайне негативную реакцию со стороны ЛГБТ-сообщества и сопровождалось многочисленными акциями протеста.