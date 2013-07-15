В Москве найден мертвым известный телеведущий Борис Тарасов

В Москве в собственной квартире найдено тело адвоката и телеведущего Бориса Тарасова, которое пролежало там от двух до трех недель.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, пишет РИА Новости.

"По мнению судебно-медицинского эксперта, тело пролежало в квартире от 2 до 3 недель. При осмотре места происшествия следов борьбы обнаружено не было", — уточнили в СК РФ.

Сообщение о неприятном запахе поступило от жильцов дома 58 вечером. Сотрудники МЧС в присутствии полицейских вскрыли дверь одной из квартир и нашли там труп мужчины.

Борис Тарасов родился в Томске в 1952 году. Окончив в 1975 году юридический факультет Томского государственного университета, он начал работать в органах прокуратуры, дослужившись до должности следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре РФ. Тарасов участвовал в расследовании дела ГКЧП. С 1993 по 1995 год он был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Затем Тарасов начал заниматься адвокатской практикой, и с 2001 года состоял в коллегии Адвокатская палата.

Тарасов известен телезрителям как судья из телешоу Суд идет, которое выходило на канале Россия с 2005 года.