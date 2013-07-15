Украинская FEMENистка стала прообразом символа Франции

13 июля, президент Франции Франсуа Олланд представил общественности главную почтовую марку страны с обновленным символом Французской республики — Марианной, одним из прообразов для создания которого стала лидер движения FEMEN Инна Шевченко.

Марка с новым изображением Марианны была создана двумя молодыми иллюстраторами и фотографами: 33-летним Оливье Сиаппа (Olivier Ciappa) и 30-летним Давидом Кавена (David Kawena). Президент Франции выбрал победителя из 15 вариантов, заранее отобранных жюри и учащимися лицеев. "Молодежь — приоритет моего президентства, и эта марка служит тому подтверждением", — сказал глава государства, пишет РИА Новости.

"Мы хотели, чтобы этот образ получился международным и вневременным, поэтому руки (Марианны) изобразили в духе реализма эпохи Возрождения, а глаза навеяны реализмом современных французских комиксов, азиатской "манги" 1980-х годов и американской анимации 1950-х годов", — сказали авторы работы.

"Для тех, кто спрашивает, кто стал моделью Марианны: это совмещение разных женских образов, но в особенности Инны Шевченко, основательницы FEMEN", — написал после официальной церемонии Сиаппа в своем микроблоге Twitter.

Сиаппа — активный борец за права гомосексуалистов, в июне его фотовыставка дважды подвергалась нападениям вандалов.

Изображение Марианны — молодой женщины во фригийском колпаке — стало национальным символом Франции в 1792 году. Она олицетворяет национальный девиз республики: "Свобода, Равенство и Братство". Скульптурные изображения Марианны являются обязательным атрибутом административных учреждений, ее профиль размещен на государственной печати Франции и на почтовых марках. По традиции новый образ Марианны выбирает президент Франции.

Напомним, FEMENистка Инна Шевченко получила документы о предоставлении ей политического убежища во Франции