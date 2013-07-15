Виновник смертельной аварии под Москвой зарабатывал на надгробье для сына

Водитель, устроивший кровавое ДТП в Новой Москве, зарабатывал на надгробье для погибшего сына.

Об этом рассказал брат Грачьи Арутюняна, передает НТВ

По его словам, мужчина поехал из Еревана в Москву на заработки. Его 21-летний сын погиб год назад в армии, и Грачья хотел сделать на его могиле хорошее надгробье.

В Ереване у него остались жена, дочь, внук и пожилой отец.

Напомним, 12 июля в новой Москве произошло жуткое ДТП. Груженый щебнем КамАЗ на большой скорости врезался в рейсовый автобус в районе села Ознобишино. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и резко повернул в сторону. От этого маневра грузовик опрокинулся прямо на пассажирский транспорт.

Жертвами трагедии стали 18 человек, десятки попали в больницы. Сам водитель КамАЗа, который был признан полицейскими виновником ДТП, был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас его жизни ничто не угрожает, однако давать показания Арутюнян пока не может. Врачи говорят, что у него шок.