Бывшего ЦРУшника Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, обнародовавший информацию о программах слежки американских спецслужб, выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

С таким предложением выступил профессор университета шведского города Умео Стефан Сваллфорс, пишет РИА Новости.

"Эдвард Сноуден предпринял героические усилия и в ущерб собственным интересам раскрыл существование и масштаб электронной слежки, которую ведет правительство США по всему миру", — говорится в открытом письме профессора, адресованного членам Норвежского Нобелевского комитета.

Сваллфорс полагает, что Сноудену удалось "сделать мир немного лучше и безопаснее". Кроме этого, вручив экс-аналитику ЦРУ премию мира, комитет исправит ошибку, которую он совершил, присудив премию мира 2009 года президенту США Бараку Обаме.

Как отмечает издание, выдвижение Сноудена на премию носит, скорее символический характер, однако, участники комитета могут прислушаться к Сваллфорсу, поскольку он имеет ученую степень по социологии.

Правом предлагать кандидатуры обладают нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета и консультанты Норвежского Нобелевского института, национальные парламенты и правительства, члены Межпарламентского союза, Международного суда в Гааге и Международного арбитража, Международного бюро мира, Института международного права, профессора университетов, читающие курсы правоведения, государственного права, истории или философии, лауреаты Нобелевской премии мира. К рассмотрению принимаются кандидатуры, предложенные не позднее 1 февраля года присуждения. Имена кандидатов не публикуются.

1 июля депутат Александр Сидякин на слушаниях в Общественной палате предложил выдвинуть Эдварда Сноудена на Нобелевскую премию. Участники слушаний поддержали эту идею.

Напомним, с 23 июня Сноуден находится в Москве, в транзитной зоне Шереметьево. За это время несколько стран предложили ему политическое убежище.



Американский паспорт Сноудена аннулирован, однако гражданства он не лишен. Власти страны надеются, что он будет возвращен в США и предстанет перед судом. Сам экс-сотрудник ЦРУ боится возвращаться в США из-за смертной казни и надеется на политическое убежище.

12 июля на встрече с правозащитниками он попросил убежище в России, однако официального запроса в ФМС пока так и не подал.