Виновнику ДТП под Москвой выдвинуты обвинения, ему грозит до 7 лет

Следствие предъявило обвинение предполагаемому виновнику аварии с автобусом на территории "новой Москвы", в которой погибли 18 человек.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении столичной полиции, пишет ИТАР-ТАСС.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Следователь ГСУ МВД РФ по Москве предъявил обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" водителю КАМАЗа, предположительно, ставшему виновником ДТП с автобусом, в котором погибли 18 человек", - сказали в полиции.

По действующим законам, водителю фуры за гибель 18 человек грозит не более семи лет заключения

Накануне водитель "КАМАЗа" был задержан по ст. 91 УПК РФ на 48 часов. На первом допросе, который проводился в больнице, где находится подозреваемый, он от дачи показаний отказался из-за плохого самочувствия.

Как ранее сообщили в пресс-службе полиции, сегодня следственные действия с задержанным будут продолжены.