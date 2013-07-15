В Сирию начали прибывать вооруженные талибы из Пакистана

Из Пакистана в Сирию начали прибывать боевики движения "Талибан", которые вливаются в группировки "Аль-Каиды" и других исламистских организаций.

Об этом со ссылкой на британские СМИ передает ИТАР-ТАСС.

"Когда нашим братьям требуется помощь, то мы ее оказываем. Мы направили в Сирию сотни наших людей", - заявил один из руководителей пакистанских талибов.

По данным британских журналистов, приток талибов в отряды оппозиции меняет картину противостояния.

Как заявили аналитики, сторонники джихада способны еще больше расколоть Сирию.

Напомним, что вооруженное противостояние в Сирии продолжается более двух лет.

По данным правозащитников, число жертв уже превысило 100 тысяч человек.