В Сирию начали прибывать вооруженные талибы из Пакистана

В отряды сирийской оппозиции вливаются пакистанские талибы, которые могут усилить раскол страны.
Из Пакистана в Сирию начали прибывать боевики движения "Талибан", которые вливаются в группировки "Аль-Каиды" и других исламистских организаций.
Об этом со ссылкой на британские СМИ передает ИТАР-ТАСС.
"Когда нашим братьям требуется помощь, то мы ее оказываем. Мы направили в Сирию сотни наших людей", - заявил один из руководителей пакистанских талибов.
По данным британских журналистов, приток талибов в отряды оппозиции меняет картину противостояния.
Как заявили аналитики, сторонники джихада способны еще больше расколоть Сирию.
Напомним, что вооруженное противостояние в Сирии продолжается более двух лет.
По данным правозащитников, число жертв уже превысило 100 тысяч человек.