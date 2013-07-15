Путин опустился на дно Финского залива: опубликованы фото и видео

Российский президент Владимир Путин снова погрузился на морское дно: на сей раз он исследовал затонувший фрегат полуторавековой давности.
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Российский лидер опустился на дно на подводном аппарате C-Explorer 5, а после этого рассказал о своих впечатлениях.
"Лежит на правом боку. Действительно, состояние отличное, очень хорошо читается название корабля. Сохранность очень хорошая", — констатировал Путин.
Отметим, что фрегат "Олег" - один из последних в серии деревянных парусных кораблей, он затонул в 1869 году между островами Гогланд и Соммерс.
Напомним, в августе 2011 года Путин уже совершал погружение на морское дно: тогда российский лидер с аквалангом исследовал Таманский залив и якобы нашел две античных амфоры.
То погружение впоследствии было признано одним из крупнейших провалов пиар-службы Кремля.
Видео: vesti.ru