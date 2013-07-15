Путин опустился на дно Финского залива: опубликованы фото и видео

Президент России Владимир Путин совершил новое погружение – на дно Финского залива, где обследовал затонувший около 150 лет назад фрегат "Олег".

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Российский лидер опустился на дно на подводном аппарате C-Explorer 5, а после этого рассказал о своих впечатлениях.

"Лежит на правом боку. Действительно, состояние отличное, очень хорошо читается название корабля. Сохранность очень хорошая", — констатировал Путин.

Отметим, что фрегат "Олег" - один из последних в серии деревянных парусных кораблей, он затонул в 1869 году между островами Гогланд и Соммерс.

Напомним, в августе 2011 года Путин уже совершал погружение на морское дно: тогда российский лидер с аквалангом исследовал Таманский залив и якобы нашел две античных амфоры.

То погружение впоследствии было признано одним из крупнейших провалов пиар-службы Кремля.

Видео: vesti.ru