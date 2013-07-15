Путин обвинил США: они заблокировали Сноудена в России

США заблокировали Эдварда Сноудена в московском аэропорту, напугав другие страны и лишив документов беглого ЦРУшника.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с бывшим сотрудником американских спецслужб, передает РИА Новости.

"Он на нашу территорию прибыл без приглашения, он не к нам летел, он летел транзитом в другие страны. Но как только он оказался в воздухе, это стало известно, и наши американские партнеры, по сути, заблокировали его дальнейший перелет", — подчеркнул российский президент.

Также он припомнил Вашингтону угрозы, высказанные в отношении тех стран, кто захотел бы приютить Сноудена.

"Они же сами поднапугали все другие страны, никто его брать не хочет, и таким образом они, по сути, сами заблокировали его на нашей территории", — сказал Путин, и саркастически добавил – "подарок такой нам, к Рождеству".

На вопрос о дальнейшей судьбе Сноудена, российский лидер не смог ответить определенно.

"Откуда я знаю? Это его жизнь, его судьба", — добавил он.

В то же время, Путин отметил, что Сноуден хочет перебраться на постоянное место жительства в другую страну и у него нет цели оставаться в России.

"У нас есть определенные отношения с США, мы не хотим, чтобы вы в своей деятельности наносили ущерб нашим отношениям с США. Он сказал нет. Вы смеетесь, а я вам серьезно. Он сказал, что я хочу свою деятельность продолжать, хочу бороться за права человека, считаю, что США нарушают определенные правовые нормы, международные, вмешиваются в частную жизнь и моя цель — сегодня бороться с этим. Мы сказали: без нас только, у нас есть с чем бороться", — отметил президент.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее стало известно о запросе Сноудена на получение политического убежища в России.

Москва заявила, что не выдаст его США, однако и остаться на своей территории не позволит. Сноуден отозвал свою просьбу, узнав об условии, выдвинутом Путиным – чтобы тот перестал наносить ущерб американским партнерам России.

Как известно, Эдвард Сноуден прибыл в Москву из Гонконга 23 июня и с тех пор находится в транзитной зоне аэропорта.