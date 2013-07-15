Израиль готов атаковать Иран и без помощи США

Израиль не позволит Тегерану создать ядерное оружие и готов атаковать Иран самостоятельно, без помощи США.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает "Аль-Джазира".

"Они подошли к красной черте, они еще не переступили ее, но они все ближе и ближе приближаются к созданию бомбы. И им следует четко сказать, что этому не дадут произойти", - сказал израильский лидер.

Нетаньяху особо подчеркнул, что его страна чувствительна к иранской ядерной программе и Тель-Авив ведет свой отсчет времени, чем его союзники в США.

Израильский премьер подчеркнул, что в стране готовы самостоятельно принимать меры, чтобы остановить ядерную программу Ирана.

"Наши часы идут в разном темпе. Мы ближе, чем Соединенные Штаты. Мы уязвимее. И поэтому мы должны будем ответить на вопрос, как остановить Иран, возможно, до того, как это сделают Соединенные Штаты", - заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее Израиль уже предупреждал Тегеран о возможной атаке в случае, если получит данные о создании Ираном ядерного оружия.

В свою очередь, иранские власти настаивают на исключительно мирном характере своих разработок.