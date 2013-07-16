В Египте полиция разогнала сторонников свергнутого президента

Полиция в Египте применила слезоточивый газ для разгона демонстрации в поддержку свергнутого президента Мурси.
Полиция в Каире 15 июля применила слезоточивый газ для разгона демонстрации в поддержку свергнутого президента Египта Мохаммеда Мурси.
Об этом сообщает Lenta.ru.
На центральной площади Каира собрались тысячи исламистов, которые перекрыли несколько транспортных магистралей и пытались подойти к президентскому дворцу и казармам Республиканской гвардии.
Произошли столкновения между демонстрантами и полицией, в результате пострадали 22 человека. Менее масштабные акции протеста прошли и в других городах Египта.
Отметим, что после отстранения Мохаммеда Мурси от власти в Египте регулярно проходят столкновения сторонников и противников бывшего президента.
Так, 8 июля перед казармами Республиканской гвардии в Каире погибли 53 сторонника Мурси и 4 полицейских.
Мохаммед Мурси, которого поддерживает исламистское движение "Братья-мусульмане", был отстранен от власти военными в ночь на 4 июля. Это произошло после серии массовых демонстраций, в которых участвовали миллионы людей по всей стране.
Временным главой страны был назначен председатель Конституционного суда Адли Мансур. Он должен исполнять обязанности президента до внеочередных президентских и парламентских выборов.
Свергнутый президент с 4 июля находится под арестом в казармах Республиканской гвардии. Возле здания со дня его предполагаемого ареста проходят акции протеста сторонников Мурси.