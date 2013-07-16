Водитель КамАЗа, обвиняемый в кровавом ДТП под Москвой, не признает своей вины

Гражданин Армении, подозреваемый в нарушении правил, которые привели к аварии и гибели 18 человек под Москвой, не признал своей вины.

Об этом сообщает НТВ.

Грачья Арутюнян заявил, что намерен общаться со следствием только через адвокатов. Также он попросил суд не арестовывать его.

Подозреваемый также продолжает отказываться комментировать произошедшее.

В свою очередь, арестовать предполагаемого виновника ДТП требуют прокурор и следователь, которые попросили суд "учесть общественную опасность совершенного им деяния, а также то, что он является гражданином иностранного государства, постоянного места жительства не имеет, поэтому может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и потерпевших".

Напомним, что ранее Арутюняну было предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщал "Главред", 13 июля возле подмосковного Подольска груженый щебнем КамАЗ на полном ходу протаранил автобус. В результате погибли 18 человек, десятки пассажиров пострадали.

Следствие установило, что грузовик некоторое время ездил на транзитных номерах, а водитель перевозил щебень без необходимых документов.

Арутюнян приехал в Москву на заработки: недавно у него погиб сын и он искал деньги, чтобы установить надгробие.