В Мексике арестован главарь крупнейшего наркокартеля

Власти Мексики сообщили об аресте лидера наркокартеля "Сетас" Мигеля Анхеля Тревиньо.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Наркобарон был задержан на границе с США в результате операции американских морских пехотинцев. Вместе с ним были арестованы еще два человека.

Как известно, Тревиньо возглавил "Сетас" после того, как в конце 2012 года прежний лидер Эриберто Ласкано был убит в перестрелке с мексиканскими военными.

Тревиньо подозревается в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, а также в убийствах десятков мексиканцев и мигрантов из стран Центральной Америки. Он стал первым крупным наркобароном, арестованным за время президентства Энрике Пеньи Ньето, заступившего на этот пост в декабре 2012 года.

За шесть лет президентства его предшественника Фелипе Кальдерона были арестованы или убиты два десятка наиболее разыскиваемых представителей наркомафии (всего в этом списке было 37 человек).

При этом в 2006-2012 годах в результате войн между наркокартелями в Мексике было убито 70 тысяч человек.

Картель "Сетас" считается одной из самых влиятельных преступных организаций в Мексике: он был основан бывшими военными и прославился своей жестокостью.

Первоначально "Сетас" был боевым подразделением "Гольфо" (Cartel del Golfo), однако в 2010 году отделился, после чего между двумя группировками начались кровопролитные столкновения, охватившие север Мексики.