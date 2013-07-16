Полиция Италии подслушала разговор о ликвидации Деда Хасана

Итальянская полиция располагает записью разговора двух "воров в законе" о ликвидации влиятельного авторитета Аслана Усояна по кличке Дед Хасан.

Об этом сообщает Росбалт.

В полиции уточнили, что запись была сделана 18 сентября 2012 года в Риме, когда "вор в законе" Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) проводил сходку в итальянской столице.

Тогда, по данным итальянской полиции, состоялся сеанс телефонной связи Мераба и и Тариела Ониани (Таро), который отбывает срок в российской тюрьме.

Джангвеладзе сообщил Ониани, что мафиози решают, как быть с Усояном, с которым у них продолжается конфликт. На это Таро, согласно записям карабинеров, отреагировал коротко: "Аннулируйте его и все проблемы исчезнут".

В Италии предположили, что именно после этого разговора и был вынесен смертный приговор Деду Хасану.

В январе 2013 года полицейские перехватили еще один разговор Таро и Мераба, во время которого они радостно обсуждали убийство Деда Хасана.

Тем не менее, в российском МВД информацию о подобных записях восприняли скептически.

"Расследованию они не помогут, а продвигается оно крайне тяжело", - сообщил источник в полиции.

Также он не исключил, что расследование вообще будет прекращено.

"Не исключено, что в ближайшее время расследование дела об убийстве Усояна вообще будет приостановлено с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности", - уточнил источник.

Напомним, как сообщал "Главред", лидер российского криминального мира Аслан Усоян был застрелен 16 января 2013 года в Москве.

Убийство до сих пор не раскрыто.

18 июня Европол провел масштабную спецоперацию против членов клана Джангвеладзе: в Чехии, Литве, Португалии, Франции, Испании, Австрии, Германии и Венгрии одновременно были задержаны 13 "воров в законе", среди которых и Мераб Сухумский.

Также отметим, что после убийства Деда Хасана на территории СНГ начался передел сфер криминального влияния.