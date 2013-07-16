Царнаев попросил нового адвоката - спеца по смертной казни

Джохар Царнаев, подозреваемый в организации терактов в Бостоне, попросил суд добавить к команде его адвокатов известного эксперта по делам, в которых может быть вынесен смертный приговор.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее общественный защитник Мириам Конрад попросила судью назначить Царнаеву двух адвокатов.

Судья назначил Кларк, адвоката из Сан-Диего, которая работала с обвиняемыми, которым грозила смертная казнь. В то же время другая кандидатура была отклонена.

Учитывая, что Царнаеву предъявлено обвинение из 30 пунктов, многие из которых предусматривают наказание в виде смертной казни, его адвокаты вновь обратились с просьбой о назначении Брака.

По их словам, он является высококвалифицированным специалистом, учитывая его обширный опыт по защите подсудимых, которым грозит смертная казнь.

Напомним, Джохар Царнаев обвиняется в организации теракта на финише бостонского марафона. Тогда погибли три человека, еще 230 получили ранения.

Также его обвиняют в убийстве офицера полиции.

11 июля на слушании дела Царнаев не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, несмотря на то, что следствие предоставило текст письма, которое Царнаев нацарапал ручкой на борту лодки, где он прятался от полицейских перед задержанием и арестом.

В нем говорится, что взрывы на марафоне в Бостоне были ответом на действия американских военных в Афганистане и Ираке.