Ночные протесты в Египте: 7 погибших, 260 раненых, опубликованы фото и видео

В ходе ночных столкновений между сторонниками и противниками свергнутого президента Египта погибли семь человек, еще 260 получили ранения.

Об этом сообщает "Аль-Джазира".

По данным местной полиции, основные столкновения произошли в Каире, но также были зафиксированы в других крупных городах страны.

137 пострадавших уже выписаны, в больницах остаются 124 человека.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 16 июля десятки тысяч сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси блокировали основные дороги в Каире.

Полиция пыталась разогнать исламистов, используя дробовики и гранаты со слезоточивым газом.

Столкновения произошли и в других частях города и закончились лишь под утро.

Как известно, ранее сторонники Мурси заявили, что готовы пойти на все возможные "экстренные, но мирные меры, пока военные не вернут законному президенту власть".

Видео: Аль-Джазира