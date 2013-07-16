Ночные протесты в Египте: 7 погибших, 260 раненых, опубликованы фото и видео

В Египте ночные протесты привели к гибели семи человек, еще 260 были госпитализированы.
Об этом сообщает "Аль-Джазира".
По данным местной полиции, основные столкновения произошли в Каире, но также были зафиксированы в других крупных городах страны.
137 пострадавших уже выписаны, в больницах остаются 124 человека.
Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 16 июля десятки тысяч сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси блокировали основные дороги в Каире.
Полиция пыталась разогнать исламистов, используя дробовики и гранаты со слезоточивым газом.
Столкновения произошли и в других частях города и закончились лишь под утро.
Как известно, ранее сторонники Мурси заявили, что готовы пойти на все возможные "экстренные, но мирные меры, пока военные не вернут законному президенту власть".
Видео: Аль-Джазира