Сноуден официально попросил убежища в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден направил официальное прошение о предоставлении ему временного убежища.

Американец направил документ в адрес Федеральной миграционной службы РФ, сообщает РИА Новости.

По словам его адвоката Анатолия Кучерены, Сноуден передал ему все необходимые документы после встречи в аэропорту Шереметьево, где тот находится с 23 июня.

"Поскольку Сноуден не может покинуть транзитную зону "Шереметьево", он заполнил там все необходимые анкеты, написал заявление и передал его приглашенному туда специально сотруднику ФМС России", — рассказал юрист.

Напомним, о намерении получить убежище в России Сноуден заявил 12 июля во время пресс-конференции в аэропорту.

Среди прочего он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах только в России он чувствует себя в относительной безопасности, хотя позднее хотел бы перебраться в Латинскую Америку.

Кучерена, однако, сказал, что планы относительно Латинской Америки пока не точные и могут быть пересмотрены.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ также попросил влиятельных российских парламентариев, адвокатов и правозащитников повлиять на руководство страны, чтобы он мог получить убежище как можно быстрее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить Сноудену убежище, но лишь при условии, что тот прекратит вредить США.

В то же время сам американец утверждает, что никогда не вредил и не собирается вредить своей стране, а распространяемая им информация призвана показать общественности, что правительство США злоупотребляет возможностями спецслужб, собирая информацию о сотнях миллионов американцев и иностранцев.

Сноуден полагает, что тем самым власти США нарушают законы и конституцию страны. Официальный Вашингтон, однако, настаивает на законности обширных программ слежения, а самого беглеца разыскивает за разглашение секретной информации, составляющей государственную тайну.

Временное убежище Россия предоставляет тем людям, кому отказано в статусе постоянного беженца, но которые не могут быть высланы за границу "по соображениям гуманности".

В ФМС ситуацию объяснили так: "Временное убежище — это своего рода "гуманитарный статус" или отложенная высылка. Для получения временного убежища в Российской Федерации заявитель должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальное отделение ФМС России".

На рассмотрение заявления Сноудена может уйти до трех месяцев. На это время он получит справку, которая позволит ему находиться на территории РФ.

В случае положительного исхода рассмотрения, американец получит временное убежище сроком на 12 месяцев с правом пребывать на российской территории. Однако несколько ближайших дней до получения справки Сноудену придется провести либо в транзитной зоне аэропорта, либо в центре временного размещения для лиц, ищущих убежища в России.