Российский военный спутник сорвался с орбиты и сгорел

Российские военные заявили о гибели военного геодезического спутника "Гео-ИК-2".

Об этом сообщает РИА Новости.

Также ученые подчеркнули, что спутник упал не в Китае, как сообщили ранее некоторые СМИ, а сгорел в плотных слоях атмосферы.

Спутник "Гео-ИК-2" был запущен с космодрома Плесецк 1 февраля 2011 года и в расчетное время не вышел на связь.

Позднее спутник был обнаружен на нерасчетной орбите, и 22 апреля с ним удалось установить связь.

"Гео-ИК-2" – это российская спутниковая система, которая должна была состоять из двух космических аппаратов, предназначенных для проведения геодезических измерений.

С запуском спутника "Гео-ИК-2" после длительного перерыва должно было начаться возобновление космической геодезической программы России.