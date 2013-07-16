"Аль-Каида" намерена создать исламское государство на севере Сирии

Международная террористическая организация "Аль-Каида" намерена в ближайшее время объявить о создании "исламского государства" на севере Сирии.

Об этом сообщает арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на представителя "Свободной сирийской армии", пишет РИА Новости.

Боевики "Аль-Каиды" намерены силой вытеснить бойцов так называемой "Свободной сирийской армии", воюющей против правительственных сил, и захватить пограничные переходы на сирийско-турецкой границе. Таким образом исламисты попытаются взять под свой полный контроль поток оружия и боеприпасов из Турции, а также поток финансовых средств, выручаемых за контрабандную продажу сирийской нефти, пишет издание.

"Сирийская свободная армия" заявила, что стремится "предотвратить нападение или открытие второго фронта, что неизбежно ослабит повстанцев в противостоянии с режимом". В то же время, "Свободная армия" укрепляет свои позиции в районах и на объектах, где возможно нападение исламистов. По ее данным, боевики "Аль-Каиды" перейдут к активным действиям сразу после окончания Рамадана (8-9 августа).

Ранее сообщалось, что боевики исламистских группировок убили нескольких представителей "Свободной сирийской армии", в том числе члена Совета верховного командования Камаля Хамами. Примечательно, что исламисты и боевые группировки, входящие в состав "Свободной сирийской армии", ранее координировали действия в боях против правительственных сил.

В рядах исламистских группировок действуют иностранные боевики, которые не скрывают своей цели в Сирии — создание государства, живущего исключительно по законам шариата (исламского законодательства) в соответствии с их видением.