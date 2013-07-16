Pussy Riot выпустили новый клип о красной тюрьме

Скандальная феминистская группа Pussy Riot, две участницы которой сейчас отбывают тюремные сроки, выпустила клип к новой песне под названием "Как в красной тюрьме".

В этот раз девушки в фирменных балаклавах и цветных колготках захватывали "нефтяные объекты страны", где и сняли видео, сообщают представители Pussy Riot в своем блоге.

"Во время выступлений с песней "Как в красной тюрьме" мы впервые вырвались за пределы Москвы и совершили всероссийский тур с захватами нефтяных объектов страны. Мы решили разобраться с добычей нефти самостоятельно и спеть нефтегазовым рабочим нашу новую песню про красную тюрьму", - сказано в сообщении.

Съемки клипа проходили в Москве, Казани и Мордовии. В ролике есть несколько зрелищных моментов, например, крутящийся на нефтяной вышке портрет главы "Роснефти" Игоря Сечина, который участницы группы поливают чем-то черным, видимо, имитируя нефть.

Также часть съемок проходила на крыше заправки "Роснефть", где трое участниц группы под недоумевающие взгляды рабочих исполнили свою новую песню. Охрана АЗС, убедившись, что ни у кого оружия нет, поспешила скрыться, передает "Радио Свобода".

Смысл новой песни, возможно, не всем будет понятен с первого раза. Активистки выступают против зависимости страны от экспорта нефти, они сравнивают Россию с восточными странами, такими как Иран, ОАЭ и Катар. "У тебя президент - как аятолла в Иране, а церковь у тебя как в ОАЭ", - поют девушки. Один из куплетов напоминает сводку новостей: "В МИФИ - теология. Погоны и скважины, Навальный посажен, Уго Чавес живой, как в красной тюрьме". Также присутствуют феминистические лозунги и призыв "гомофобный гад - вон из истории!".

Сейчас в группе Pussy Riot около 15 участниц: профессиональные музыканты, видеооператоры, художники. Активистки Pussy Riot уверяют, что Надежда Толоконникова, находясь в тюрьме, участвовала в написании текста песни.

По их словам, тексты пишутся коллективно, так что очень сложно определить, кому принадлежит та или иная строчка.

Напомним, что после последнего клипа группы двое участниц получили тюремные сроки. Пять девушек в масках в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и провели там антипутинский "панк-молебен". Полиция задержала трех участниц акции - Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. 17 августа прошлого года суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство, но позже наказание Самуцевич было заменено на условное.

фото; видео: Pussy Riot; Радио Свобода