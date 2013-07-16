Новое правительство Египта принесло присягу

Новый кабинет министров Египта принес присягу перед временно исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром. В новый кабинет вошли 35 министров, в том числе три вице-премьера.

Министры и глава правительства произнесли слова клятвы на верность народу страны в присутствии временного президента Адли Мансура, назначенного на этот пост руководством вооруженных сил после консультаций с основными политическими силами (за исключением исламистов), пишет Lenta.ru.

Главой нового правительства стал экономист Хазем аль-Беблави. Его первым заместителем — нынешний министр обороны Абдель Фаттах аль-Сиси, который также сохранит за собой посты главы оборонного ведомства и министра оборонной промышленности.

На своем посту останется министр внутренних дел Мохаммед Ибрагим, назначенный еще президентом Мурси. Во время недавнего политического кризиса полиция соблюдала нейтралитет и не стала заступаться за главу государства.

Либеральный политик-христианин Мунир Фахри Абдель Нур стал новым министром торговли и промышленности. Ожидается, что его ведомство попытается вывести страну из затяжного экономического кризиса.

В новом правительстве три места достались женщинам. Они будут руководить министерствами здравоохранения, информации и окружающей среды.

Временному правительству предстоит работать до всеобщих выборов, предварительно намеченных на начало 2014 года. После этого в новый кабинет министров войдут уже люди, победившие на выборах.

Напомним, армия Египта 3 июля объявили об отстранении президента Мохаммеда Мурси от власти и приостановке действия Конституции. Исполняющим обязанности главы государства был назначен председатель Конституционного суда Египта Адли Мансур. "Дорожная карта", составленная военными, предусматривает создание переходного правительства, свободного от партийных интересов. Конституцию страны планируется пересмотреть, после чего будут организованы новые парламентские и президентские выборы.