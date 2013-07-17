Пятые сутки продолжаются беспорядки в Ирландии: десятки пострадавших

В столице Северной Ирландии Белфасте пятую ночь подряд не стихают беспорядки. В ночь с 16 на 17 июля сожжено четыре патрульные машины. Участники столкновений забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Манифестанты также напали на французского фотографа, похитив у него фотокамеру.

Протесты лоялистов начались еще 12 июля, пишет ИТАР-ТАСС.

Поводом для конфликта стала попытка полиции препятствовать ежегодному шествию протестантского братства Оранжевого Ордена. Шествие должно было пройти через район Белфаста, разделяющий общины лоялистов и националистов.

В ходе столкновений пострадали более 30 полицейских и депутат британского парламента от северного Белфаста — Найджел Доддс. Арестованы более 30 человек, в район уличных волнений стянуто около тысячи полицейских.