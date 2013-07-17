Американский журнал поместил Царнаева на обложку, читатели негодуют

Популярный американский журнал Rolling Stone поместил на обложку августовского номера фото Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта в Бостоне, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что подписчики страницы журнала в Facebook оставили сотни гневных и возмущенных комментариев, пишет РИА Новости

На обложке выпуска размещено крупное фото Царнаева с подписью Подрывник (The Bomber). Кроме того, в номере содержится статья о превращении "ребенка с многообещающим будущим в монстра".

Анонс нового номера был опубликован на странице Rolling Stone в сети Facebook. За три часа сообщение набрало несколько сотен гневных комментариев.

"Больше никогда не куплю журнал, пострадавшие должны быть на обложке, какая безвкусица", - написали в комментариях подписчики страницы.

Другие комментаторы заявили, что изданию "должно быть стыдно" за такой шаг.

"Какая удача, что моя подписка на журнал закончилась", - возмутились пользователи.

При этом несколько пользователей Facebook напомнили, что суд США еще не признал Царнаева виновным. Сторонники и противники Джохара Царнаева, обвиняемого в организации апрельского теракта в Бостоне, встретились в бостонском суде 11 июля.

Как известно, Царнаев заявил о своей невиновности по всем 30 пунктам обвинения. Ему может грозить смертная казнь. Процесс отложен до 23 сентября.