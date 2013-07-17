Виновника смертельного ДТП под Москвой перевели в Бутырку

Предполагаемый виновник ДТП с автобусом в "новой Москве", в котором погибли 18 человек, переведен в следственный изолятор номер 2 "Бутырка".

Об этом сообщили в пресс- службе столичной полиции, пишет ИТАР-ТАСС.

"Обвиняемый по уголовному делу о ДТП с автобусом, гражданин Армении, переведен сегодня из городской больницы в следственный изолятор номер 2", - сказали в полиции.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал гражданина Армении Грачью Арутюняна, обвиняемого в ДТП. Согласно заключению врачей, которое было оглашено в суде, в результате аварии Арутюнян получил различные травмы, но может получать необходимое лечение в СИЗО.

Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По словам адвокатов обвиняемого, защита не будет оспаривать решение Тверского суда Москвы об аресте своего подзащитного. Однако адвокаты уверены, что причиной ДТП является неисправность КАМАЗа.

Как сообщалось 13 июля под Подольском, на территории "новой Москвы" произошла жуткая авария. В результате столкновения рейсового автобуса и КАМАЗа погибли 18 человек, более 60 получили травмы.

Водителя грузовика грозит до семи лет лишения свободы. Впрочем, своей вины он не признает. В Москву армянский водитель приехал, чтобы заработать на надгробие для погибшего в армии сына.