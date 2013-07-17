ФБР засекретило вскрытие тела друга бостонского террориста

Федеральное бюро расследований /ФБР/ США запретило публиковать результаты вскрытия тела 27-летнего выходца из Чечни Ибрагима Тодашева, застреленного в мае этого года во время допроса.

Тодашев был вызван на допрос, поскольку был знаком с братьями Тамерланом и Джохаром Царнаевыми, считающимися организаторами теракта во время Бостонского марафона в апреле этого года, пишет ИТАР-ТАСС.

По данным издания The Boston Globe, судмедэксперты подготовили отчет о вскрытии тела Тодашева 8 июля, однако ФБР не разрешило обнародовать его, сославшись на то, что это дело "все еще находится на стадии активного расследования".

Как отмечает издание, судмедэксперты намерены обращаться к ФБР за разрешением обнародовать результаты вскрытия ежемесячно.

Как известно, 22 мая Ибрагим Тодашев был застрелен в его квартире в Орландо. Сразу после этого ФБР выступило с заявлением, в котором говорилось, что Тодашев набросился на полицейских, которые вели дознание.

В июне стало известно, что Москва запросила у США документы об обстоятельствах гибели Ибрагима Тодашева.

Родственники и друзья Тодашева, а также представители правозащитных организаций требуют провести независимое расследование его смерти. Они утверждают, что юноша не отказывался сотрудничать со следствием и даже отложил поездку в Чечню, чтобы явиться на допрос.

По данным СМИ, Тодашев приехал в США в 2008 году учить английский язык и в том же году получил там статус беженца. Со старшим Царнаевым - 26-летним Тамерланом, который был убит в перестрелке с полицией через несколько дней после теракта, - он познакомился на занятиях смешанными единоборствами.

Также СМИ сообщали, что Тодашев вместе с Тамерланом Царнаевым был причастен к нераскрытому тройному убийству в США.

Друг погибшего, Хасан Тарамов, рассказал, что молодой человек действительно был знаком с Тамерланом Царнаевым, но к организации взрывов никакого отношения не имел.

В июле начался суд над Джохаром Царнаевым, который не признал себя виновным. Следующее заседание состоится 23 сентября.