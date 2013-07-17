Возможный убийца Деда Хасана задержан в Венгрии

Российская полиция сообщила о задержании возможного организатора убийства лидера уголовного мира СНГ Деда Хасана – Мераб Джангвеладзе, изестный как Мераб Сухумский.

Об этом сообщает РБК.

Целью операции было задержание организованной преступной группы "Кутаисские".

Задержание проводилось совместными усилиями венгерской, итальянской и российской полиции.

Мераб Сухумский был задержан в гостинице Будапешта в качестве подозреваемого в совершении убийства на территории Италии.

Другие участники банды – выходцы из Грузии – попали в поле зрения итальянской полиции в связи с подозрением в совершении тяжких преступлений на территории Италии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Чехии и Литвы.

В частности речь идет о совершении заказных убийств из конкурирующих преступных группировок в итальянском городе Бари, а также на Лазурном берегу Франции.

"Кутаисская группировка" практически открыто действовала на территории Италии, а у Джангвеладзе был офис на окраине Милана.

При этом преступники не особо скрывали, кто они и чем занимаются.

Добавим, что Джангвеладзе также подозревается в совершении ряда преступлений на территории России и Украины. В частности не исключена его причастность к покушению на Аслана Усояна по кличке Дед Хасан.

Напомним, Усоян был убит на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве 16 января.

Профессиональный киллер ранил мужчину в шею, охранники внесли авторитета в заведение, а затем самостоятельно доставили его в больницу. Тем не менее, врачам не удалось спасти пострадавшего.

Считается, что у Деда Хасана с 2006 года был конфликт с конкурирующим криминальным кланом, которым руководит Ониани. Конфликт возник из-за раздела империи Шакро Молодого, который был осужден в Испании.

Позднее в споре о разделе сфер влияния на сторону Усояна встал Япончик. В 2009 года, после ряда покушений на авторитетов из обоих кланов, конфликт обострился, начались серьезные столкновения между людьми Деда Хасана и конкурирующим кланом Ониани.

Наиболее громкое из них – покушение на убийство Япончика, случившееся в июле 2009 года. СМИ приписывают убийство Япончика именно Ониани.

По версии СМИ, Япончик поплатился за то, что поддерживал Деда Хасана.

Видео: РБК