Навальный стал кандидатом в мэры Москвы

17 июля 2013, 16:18

Российский оппозиционер Алексей Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.

Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный официально зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Мосгоризбирком. При этом Навальный не явился в комиссию, чтобы получить удостоверение кандидата, поскольку готовился к суду по делу "Кировлеса".

Отметим, что оппозиционер может лишиться шансов стать мэром Москвы, если будет осужден.

Как ожидается, приговор по делу "Кировлеса" будет вынесен 18 июля, а защита будет иметь 10 дней на обжалование решения суда. Еще 30 дней Кировскому областному суду отводится на вынесение своего вердикта.

Как известно, в своей предвыборной программе Алексей Навальный главным приоритетом назвал борьбу с коррупцией и повышение прозрачности деятельности чиновников. Он намерен передать ряд полномочий на муниципальный уровень, а также регулярно проводить референдумы.

Городским службам, как обещает Навальный, будет запрещено нанимать нелегальных гастарбайтеров.

Отметим, что Навальный стал шестым претендентом на пост мэра Москвы. Также был зарегистрирован лидера "Яблока" Сергей Митрохин, и.о. мэра Сергей Собянин, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, коммунист Иван Мельников и председатель "Справедливой России" Николай Левичев.

Остальные претенденты на пост мэра не смогли преодолеть "муниципальный фильтр", то есть собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов (110 в 110 районах).

Четырем кандидатам, в том числе Навальному, часть подписей предоставил провластный Совет муниципальных образований по рекомендации Собянина. Иван Мельников сумел собрать подписи сам, но и ему пришлось обращаться к депутатам от других партий, в том числе к единоросам.

Алексей Навальный пришел в политику в 2000-х годах. В 2004 году он основал "Комитет защиты москвичей", который боролся с уплотнительной застройкой. С 2000 по 2007 год Навальный был членом "Яблока", откуда его исключили за "националистическую деятельность". Наибольшую известность Навальный получил благодаря своим судам с крупнейшими российскими госкомпаниями с требованием раскрыть финансовые документы, а также благодаря постам о коррупции.

На волне протестных митингов зимой 2011 года - весной 2012 года он стал считаться одним из лидеров оппозиционного движения в России. Сейчас Навальный является членом Координационного совета оппозиции.

На оппозиционера заведено два уголовных дела: о хищении продукции "Кировлеса" и мошенничестве при сотрудничестве с компанией "Ив Роше". Дело "Кировлеса" рассматривается Ленинским районным судом Кирова. Дело "Ив Роше" расследует Следственный комитет России. Активист называет преследование политическим.

Выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября 2013 года.

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